Trinta e um migrantes são sequestrados em ônibus no norte do México

Um total de 31 migrantes foram sequestrados na tarde do último sábado no norte do México, quando viajavam em um ônibus no estado de Tamaulipas, fronteiriço com os Estados Unidos, informou o porta-voz de Segurança regional nesta terça-feira (2).

"Recebemos o relatório do motorista de um ônibus do Grupo Senda, no qual nos apontava que tinha sido interceptado por cinco veículos" e seus ocupantes levaram "31 dos 36" passageiros que viajavam no coletivo, disse à Milenio TV Jorge Cuéllar, acrescentando que os sequestrados "são estrangeiros".