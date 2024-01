Somália diz que defenderá seu território após acordo entre Etiópia e Somalilândia

O acordo entre a Etiópia e a autoproclamada República da Somalilândia - que se separou de Mogadíscio em 1991 e não é reconhecida pela comunidade internacional - "abrirá o caminho para a realização da aspiração da Etiópia de garantir seu acesso ao mar e diversificar seu acesso aos portos marítimos", afirmou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, publicado ontem na rede social X (ex-Twitter).

O acordo permite que a Etiópia adquira uma parte não especificada do porto de Berbera, no Mar Vermelho. Berbera é um porto africano localizado na costa sul do Golfo de Áden, na entrada do Mar Vermelho que leva ao Canal de Suez.

