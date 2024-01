Sobreviventes israelenses do ataque do Hamas encontram consolo no fundo do mar

Yamit Avital mal ouve a passagem de um navio militar israelense ao mergulhar nas profundezas do mar Vermelho, onde consegue espairecer e aliviar sua mente do trauma dos ataques do Hamas em 7 de outubro.

"Há uma espécie de tranquilidade no mar, lá no fundo", diz Avital após emergir de um mergulho de 20 metros nas águas do Golfo de Aqaba, conhecido em Israel como Golfo de Eilat.

"É como se você não ouvisse nada, apenas ouvisse a música do mar", acrescenta.