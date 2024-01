Real Madrid e Girona decidem título simbólico do 1º turno do Espanhol

O time merengue receberá o Mallorca com o técnico Carlo Ancelotti de contrato renovado até junho de 2026, após o interesse da CBF no italiano para assumir a Seleção Brasileira.

Real Madrid e Girona, empatados no topo da tabela do Campeonato Espanhol com 45 pontos, enfrentam, nesta quarta-feira (3), Mallorca e Atlético de Madrid, respectivamente, para terminar o primeiro turno na liderança e ficar com o título simbólico de "campeão de inverno".

Nesta temporada, o Real Madrid transformou o estádio Santiago Bernabéu em território hostil para os adversários. Jogando em sua casa, o único duelo que o time merengue não venceu foi o empate em 0 a 0 com o Rayo Vallecano, no início de novembro.

Griezmann teve a chance de fazer história contra o Sevilla, em jogo adiado da quarta rodada, disputado em 23 de dezembro, mas não marcou na vitória do Atlético por 1 a 0, que deixou a equipe na terceira posição na tabela, empatada em 38 pontos com o Barcelona.

No último jogo da quarta-feira, o Girona (2º) recebe o Atlético de Madrid (3) e o atacante francês Antoine Griezmann tentará se tornar o maior artilheiro da história do clube 'colchonero', depois de ter igualado o recorde de Luis Aragonés (173 gols) contra o Getafe na última rodada.

Na quinta-feira, o Barcelona fecha a rodada visitando o Las Palmas (9º), em jogo que pode marcar a estreia do atacante brasileiro Vitor Roque pelos 'blaugrana'.

O ex-jogador do Athletico-PR, de apenas 18 anos, já treinou com os novos companheiros do Barça e pode ser escalado pelo técnico Xavi Hernández, que na primeira metade da temporada teve várias dores de cabeça com as lesões no elenco.