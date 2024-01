Polícia americana prende suspeito por invasão à Suprema Corte do Colorado

Um homem armado forçou a entrada do edifício da Suprema Corte do estado do Colorado, no oeste dos Estados Unidos, fez disparos e causou danos importantes, antes de ser detido, anunciou a polícia local nesta terça-feira (2).

Recentemente, esse tribunal declarou Donald Trump impedido de disputar as eleições presidenciais no estado, mas, segundo a polícia do Colorado, não foi possível estabelecer um vínculo entre essa decisão e a invasão do edifício.

O incidente ocorreu na noite de ontem, em Denver. Segundo as autoridades, o homem - cuja identidade não foi divulgada - esteve envolvido em um acidente de automóvel em uma área próxima e apontou uma arma para o outro motorista. Ato seguido, ele atirou contra uma janela do edifício da Suprema Corte, ameaçando um agente de segurança que não estava armado.