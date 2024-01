(Israel conflito palestinos, 650 palavras, já transmitida)

EILAT, Israel:

Sobreviventes israelenses do ataque do Hamas encontram consolo no fundo do mar

Yamit Avital mal ouve a passgem de um navio militar israelense a mergulhar na profundidade do mar Vermelho, onde consegue liberar sua mente do trauma dos ataques do Hamas de 7 de outubro.

Por Ilan BEN ZION

=== JAPÃO TERREMOTO ===

TÓQUIO:

Violento terremoto no Japão deixa ao menos 48 mortos e danos importantes

Socorristas japoneses corriam "contra o tempo" nesta terça-feira (2) para resgatar os sobreviventes do violento terremoto que sacudiu o centro do país no dia de Ano Novo, deixando 48 mortos e danos importantes.

SHIKA:

Longas filas para obter água e comida após devastador terremoto no Japão

Centenas de moradores da pequena cidade japonesa de Shika fizeram fila em frente à prefeitura local nesta terça-feira (2) para receber os seis litros de água designados a cada pessoa após o devastador terremoto que atingiu o país na segunda.

=== RÚSSIA UCRÂNIA ===

KIEV:

Ataques aéreos na Ucrânia e na fronteira com a Rússia deixam mortos e feridos

O Exército russo lançou nesta terça-feira (2) novos ataques aéreos contra a Ucrânia, matando ao menos cinco civis, enquanto agressões ucranianas em Belgorod, uma região russa na fronteira, deixaram ao menos um morto.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Colisão de dois aviões deixa cinco mortos no Japão

Cinco pessoas a bordo de um avião da Guarda Costeira japonesa morreram nesta terça-feira (2), após uma colisão com um avião comercial na pista do Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio, anunciou o ministro dos Transportes, Tetsuo Saito.

SEUL:

Opositor recebe cuidados intensivos após ser esfaqueado na Coreia do Sul

O líder da oposição da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, foi submetido a cuidados intensivos após ser esfaqueado no pescoço nesta terça-feira (2) por um homem que fingiu ser um apoiador.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

TÊNIS:

Nadal volta às quadras com triunfo "emocionante e importante" diante de Thiem

O tenista espanhol Rafael Nadal impressionou em seu regresso às quadras após quase um ano de ausência por lesão, com uma vitória convincente sobre o austríaco Dominic Thiem em dois sets (7-5 e 6-1) na primeira rodada do torneio de Brisbane, na Austrália.

MADRI:

Jogadora Jenni Hermoso depõe na Justiça no 'caso Rubiales'

A campeã mundial Jenni Hermoso reiterou, nesta terça-feira (2), perante um juiz, que o beijo forçado que recebeu do então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, "não foi em nenhum momento consensual" e que posteriormente sofreu pressão para sair em sua defesa.

