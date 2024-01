Opositor sul-coreano é esfaqueado no pescoço(Yonhap)

O líder opositor da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, foi esfaqueado no pescoço nesta terça-feira, quando conversava com jornalistas na cidade portuária de Busan, informou a agência de notícias Yonhap.

Imagens divulgadas pela televisão sul-coreana mostraram Lee no chão enquanto alguém segurava um lenço em seu pescoço.

As imagens mostraram quando um homem se lançou contra Lee e o acertou com um objeto. O líder político cai e várias pessoas correm para ajudá-lo.