Número dois do Hamas morre em bombardeio israelense em Beirute

O número dois do movimento islamista palestino Hamas, Saleh al Arouri, morreu, nesta terça-feira (2), em um bombardeio israelense no sul de Beirute, capital do Líbano, informaram à AFP dois funcionários de segurança libaneses.

Segundo uma destas fontes, Al Arouri morreu junto com seus guarda-costas em um ataque contra o escritório do Hamas na periferia sul de Beirute, reduto do movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã. A emissora de TV do grupo islamista reportou, por sua vez, o "assassinato" de um de seus dirigentes.