Monaco transfere Gelson Martins ao Olympiakos e aguarda Kehrer, do West Ham

O Monaco, que anunciou na noite desta terça-feira (2) a transferência do atacante português Gelson Martins, de 28 anos, para o grego Olympiakos, também aguarda a chegada do zagueiro alemão Thilo Kehrer, de 27 anos, por empréstimo vindo do West Ham.

Em fim de contrato com o Monaco (se encerra em junho de 2024), Gelson Martins, que também joga na seleção portuguesa, havia sido contratado por 30 milhões de euros (cerca de R$ 161 milhões pela cotação atual) durante a janela de transferências do inverno europeu de 2019 e foi vendido por três milhões de euros (R$ 16,1 milhões) ao Olympiakos, que oficializou a sua chegada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No total, Martins (que já disputou 21 partidas pela seleção de Portugal) jogou 129 partidas (16 gols e 14 assistências) pelo Monaco, incluindo 103 na Ligue 1. Mas nesta temporada, o clube do Principado não o utilizou. Ele não havia disputado sequer um único jogo oficial pelo time.