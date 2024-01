Líder da oposição da Coreia do Sul é esfaqueado no pescoço

Presidente do Partido Democrático, o principal da oposição na Coreia do Sul, Lee Jae-myung foi esfaqueado no pescoço por um homem com uma faca, durante uma visita à cidade de Busan, no sudeste do país, afirmou a polícia. Lee, de 59 anos, foi levado por via aérea a Seul para uma cirurgia, após receber tratamento de emergência em Busan.

A polícia e agentes de emergência haviam afirmado anteriormente que o político estava consciente após o ataque e não apresentava quadro crítico, embora seu estado exato seja desconhecido.