Israel segue bombardeio a Gaza após advertir que guerra continuará em 2024

Apesar da pressão internacional por cessar-fogo, seu porta-voz Daniel Hagari anunciou na segunda-feira "combates prolongados" que continuarão "ao longo do ano".

O Exército israelense continuou nesta terça-feira (2) sua ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza com bombardeios noturnos sobre esse território palestino, após advertir que a guerra que começou há quase três meses continuará ao longo deste ano.

O conflito eclodiu após o ataque do movimento islamista palestino Hamas em Israel em 7 de outubro, que deixou 1.140 mortos.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva incessante sobre a Faixa de Gaza, que já deixou 22.185 mortos, a maioria mulheres, adolescentes e crianças, segundo dados do Hamas, que governa o território palestino desde 2007.

No sul da Faixa de Gaza, testemunhas relataram impactos de mísseis em Rafah nesta terça-feira e, no norte, bombardeios atingiram as proximidades de um acampamento de refugiados em Jabaliya.

Também foram registrados combates em Al Maghazi e Bureij e na principal cidade do sul, Khan Yunis, onde o Exército israelense tem concentrado suas operações.

"Foi o pior ano das nossas vidas", disse Sami Hamouda, um habitante de Gaza de 64 anos.

Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, organização considerada "terrorista" por Estados Unidos, União Europeia e Israel.