Israel afirma que se defenderá contra acusações de genocídio apresentadas pela África do Sul

Uma autoridade israelense disse que o país se defenderá das acusações de genocídio apresentadas pela África do Sul ao tribunal internacional. Eylon Levy, funcionário do gabinete do primeiro-ministro israelense, acusou na terça-feira, 2, a África do Sul de "dar cobertura política e legal" ao ataque do Hamas em 7 de outubro que desencadeou a guerra de Israel contra o grupo militante.

"O Estado de Israel comparecerá perante o Tribunal Internacional de Justiça em Haia para dissipar o absurdo libelo de sangue da África do Sul", disse Levy.

A África do Sul lançou o caso na sexta-feira no tribunal superior da ONU, acusando Israel de genocídio contra os palestinos em Gaza e pedindo ao tribunal que ordene a Israel que interrompa os seus ataques. Israel considera os casos internacionais contra si injustos e tendenciosos e raramente coopera. A resposta israelense sinaliza que o governo está a levar o caso a sério.