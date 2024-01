Comunicado do Business Wire :Svante Technologies Inc.

Svante appoints Justine Fisher as Chief Financial Officer

A Svante Technologies Inc. (Svante), empresa líder em soluções de captura e remoção de carbono, comunicou hoje a indicação de Justine Fisher para o cargo de diretora financeira (CFO). Desde que encerrou a rodada de captação da série E com US$ 318 milhões em dezembro de 2022, a empresa tem crescido rapidamente, quase dobrando sua equipe e trazendo novos executivos para os cargos de diretor de operações (COO), diretor de receita (CRO) e diretor comercial (CCO).

"À medida que ampliamos nossas operações globalmente, queremos garantir que todos os aspectos do nosso negócio estejam preparados para sustentar nosso rápido crescimento, principalmente aqueles que influenciam nossos relatórios financeiros e relacionamentos comerciais com investidores atuais e fontes de financiamento futuro", afirmou Claude Letourneau, presidente e CEO da Svante. "É um prazer receber a Justine na equipe executiva da Svante e anunciar que Karen Miller, vice-presidente de finanças e controles internos, Kent Alekson, vice-presidente de desenvolvimento corporativo, e Tyler Cheyne, vice-presidente de pessoas e cultura, responderão diretamente à nova CFO".

"A gestão de carbono é um pilar fundamental da transição industrial verde que nos ajudará a desacelerar as mudanças climáticas. Fico honrada em fazer parte da solução de captura de carbono da Svante", comentou Justine. "É impressionante ver uma empresa crescer tão rapidamente quanto a Svante nos últimos anos, e estou muito animada para trabalhar com Claude e a equipe e contribuir para o próximo estágio de crescimento à medida que fazemos negócios no mundo todo".

Justine traz consigo mais de 20 anos de experiência em finanças corporativas, captação de recursos, gestão de balanço patrimonial e comunicação com investidores nos setores de commodities e industriais. Ela será responsável por supervisionar as funções de planejamento estratégico, orçamento, previsão, relatórios de desempenho, contabilidade, tesouraria, tributos e relatórios financeiros da empresa, bem como pelo grupo de pessoas e cultura da Svante. Ela será responsável por gerenciar as questões financeiras da Svante com partes interessadas externas, como mercados de capital, investidores institucionais, financiadores, órgãos reguladores e auditores. Isso inclui garantir a adoção e implementação de novas tecnologias de negócios digitais para criar uma organização financeira conectada que gere insights em tempo real para embasar as principais decisões de negócios e gerar valor empresarial. Justine conduzirá medidas para garantir que nossa equipe esteja capacitada e motivada para alcançar os objetivos corporativos e o propósito da Svante.

Desde sua fundação em 2007, a Svante cresceu e emprega quase 300 profissionais, tornando-se líder global no setor de captura e remoção de carbono. A empresa fabrica filtros e máquinas baseados em adsorventes sólidos que retêm CO2, um gás nocivo de efeito de estufa, proveniente de instalações industriais pesadas e de difícil redução. Os filtros da empresa também podem ser usados para remoção de CO2 da atmosfera em aplicações de captura direta do ar (DAC).

Sobre a Svante

Com sede em Vancouver, BC, Canadá, a Svante é uma fornecedora líder de soluções de captura e remoção de carbono, voltada para um propósito específico. A empresa fabrica filtros de nanoengenharia e máquinas contatoras rotativas modulares que capturam e removem CO2 de maneira ambientalmente responsável das emissões industriais e do ar. A Svante está no 2023 Global Cleantech 100, XB100 - World's Top 100 Deep Tech Companies da Fundação XPRIZE e ficou em segundo lugar entre as empresas privadas no Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies da Corporate Knights. Para mais informações, acesse www.svanteinc.com e siga a Svante no LinkedIn www.linkedin.com/svantesolutions.