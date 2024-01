Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

Renomado analista de pesquisa com mais de 25 anos de experiência no atendimento de empresas de comércio eletrônico e tecnologia financeira, Repetto aposentou-se em junho de 2023 como Diretor Geral e Analista de Pesquisa Sênior da Piper Sandler. Ao longo de sua carreira de sucesso, Repetto recebeu muitos prêmios, incluindo o prêmio "Analista do Ano" do Financial Times/StarMine em 2010 e "Analista Global do Ano" do Financial Times em 2012.

A Interactive Brokers Group e suas afiliadas fornecem execução automatizada e custódia de títulos, commodities e câmbio, 24 horas por dia, em mais de 150 mercados em vários países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes em todo o mundo. Dentre seus clientes estão investidores individuais, hedge funds, trading groups, consultores financeiros e corretores introdutórios. As quatro décadas de atuação da Interactive Brokers com foco em tecnologia e automação lhe permite equipar seus clientes com uma plataforma exclusivamente sofisticada para que estes possam gerenciar seus portfólios. A interactive brokers se esforça em fornecer a seus clientes preços de execução vantajosos, ferramentas de negociação e de gerenciamento de riscos e portfólio, análise e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, de forma com que seus clientes possam obter retornos superiores sobre seus investimentos. Pelo sexto ano consecutivo, a Barron's classificou a Interactive Brokers como a #1 com 5 de 5 estrelas em seu Best Online Brokers Review de 9 de junho de 2023.

