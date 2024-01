Comunicado do Business Wire :Cirium

Em um setor sinônimo de complexidade operacional, a Cirium, a fonte de análises de aviação mais confiável do mundo, anuncia hoje sua tão esperada Revisão de Desempenho Pontual de 2023, que celebra a excelência operacional. Os vencedores deste ano, provenientes de todos os cantos do globo, não apenas aceitaram o desafio, mas estabeleceram novos padrões de desempenho operacional e pontualidade.

A Cirium continua a liderar, em todo o mundo, o monitoramento do desempenho pontual da aviação no Ano Novo, à medida que o setor se ajusta às normas pós-pandemia. Os dados e as análises da empresa foram projetados para fornecer às partes interessadas do setor uma perspectiva neutra e de terceiros, com base no mais amplo e profundo conjunto de informações coletadas e selecionadas de mais de 600 fontes de informações de voo em tempo real.

Agora em seu 15º ano, o programa Cirium On-Time Performance continua a monitorar meticulosamente o desempenho operacional das companhias aéreas globais. Nossos dados abrangentes e imparciais, derivados de mais de 600 fontes de informações em tempo real, são essenciais para as partes interessadas do setor. Nossos dados abrangem companhias aéreas, aeroportos, sistemas de distribuição global, autoridades da aviação civil e muito mais, garantindo uma perspectiva abrangente e neutra.

Jeremy Bowen, CEO da Cirium, comenta: "É incrível testemunhar a Delta Air Lines ganhando seu terceiro prêmio Platinum consecutivo e liderando a categoria da América do Norte. Outras companhias aéreas e aeroportos vencedores superaram os obstáculos operacionais do ano com um desempenho excepcional. Sua busca incessante por eficiência e pontualidade é louvável enquanto nos aventuramos em 2024, um ano repleto de promessas para o setor de aviação."

Além de ganhar o Cirium Platinum Award, a Delta também liderou a classificação de companhia aérea mais pontual da América do Norte. A cobiçada posição de companhia aérea global mais pontual foi para a Avianca Airlines, com sede em Bogotá, na Colômbia. Os vencedores nas outras regiões foram a ANA na Ásia-Pacífico, a Oman Air no Oriente Médio e na África, a Copa na América Latina e a Iberia Express na Europa. A Safair foi a principal companhia aérea de baixo custo e o Aeroporto Internacional de Minneapolis St. Paul foi o aeroporto com melhor desempenho em nível global. Resultados mais detalhados estão disponíveis abaixo e também serão exibidos em www.cirium.com.

A Delta Air Lines foi homenageada com o Cirium Platinum Award pelo terceiro ano consecutivo, uma demonstração de seu compromisso com o desempenho operacional e com a minimização das interrupções para os passageiros.

Essas fontes incluem as próprias companhias aéreas, aeroportos, sistemas de distribuição global, dados posicionais, autoridades da aviação civil, provedores de serviços de navegação aérea, parcerias de dados proprietários e a Internet. Os dados de desempenho pontual da Cirium são apoiados por um conselho consultivo totalmente independente, composto por especialistas do setor com uma visão imparcial do setor de aviação. A supervisão do conselho garante a precisão e a representação adequada de todas as informações apresentadas pela empresa.

Na América do Norte, as principais companhias aéreas foram

-0- *T Companhia aéreaClassificação de pontualidadeChegada pontualTotal de voos Delta Air Lines (DL) 1 84,72% 1.635,486 Alaska Airlines (AS) 2 82,25% 404.925 American Airlines (AA) 3 80,61% 1.998,844 United Airlines (UA) 4 80,04% 1.513,432 Southwest Airlines (WN) 5 76,26% 1.459,926 *T

Na Europa, as principais companhias aéreas foram:

-0- *T Companhia aéreaClassificação de pontualidadeChegada pontualTotal de voos Iberia Express (I2) 1 84,58% 40.985 Iberia (IB) 2 84,38% 170.750 Austrian Airlines (OS) 3 82,99% 113.587 LOT Polish Airlines (LO) 4 82,83% 96.112 Norwegian Air Shuttle (DY) 5 82,75% 82.791 *T

Na América Latina, as principais companhias aéreas foram:

-0- *T Companhia aéreaClassificação de pontualidadeChegada pontualTotal de voos Copa Airlines (CM) 1 89,46% 115.657 Avianca Airlines (AV) 2 85,73% 213.039 Azul Airlines (AD) 3 85,51% 310.972 LATAM Airlines (LA) 4 84,00% 508.721 Caribbean Airlines (BW) 5 81,73% 26.644 *T

Na Ásia-Pacífico, as principais companhias aéreas foram:

-0- *T Companhia aéreaClassificação de pontualidadeChegada pontualTotal de voos All Nippon Airways (NH) 1 82,75% 302.279 Japan Airlines (JL) 2 82,58% 308.302 Thai AirAsia (FD) 3 82,52% 113.871 IndiGo (6E) 4 82,12% 678.446 Air New Zealand (NZ) 5 79,68% 175.876 *T

No Oriente Médio e na África, as principais companhias aéreas foram:

-0- *T Companhia aéreaClassificação de pontualidadeChegada pontualTotal de voos Oman Air (WY) 1 92,53% 45.908 Safair (FA) 2 92,36% 55.444 Royal Air Jordanian (RJ) 3 87,51% 32.706 Qatar Airways (QR) 4 85,11% 183.090 Etihad Airways (EY) 5 82,90% 65.376 *T

As principais transportadoras de baixo custo foram:

-0- *T Companhia aéreaClassificação de pontualidadeChegada pontualTotal de voos Safair (FA) 1 92,36% 55.444 Azul Airlines (AD) 2 85,51% 310.972 Hong Kong Express (UO) 3 85,23% 23.761 Jetstar Japan (GK) 4 84,60% 33.932 Iberia Express (I2) 5 83,58% 40.985 *T

A análise completa do desempenho pontual de 2023 está disponível para download em Cirium.com/on-time-performance

Sobre a Cirium

A Cirium é a fonte mais confiável do mundo de análise da aviação. Por meio de dados e análises poderosos, juntamente com décadas de experiência no setor, a Cirium possibilita que companhias aéreas, aeroportos, agências de viagens, fabricantes de aeronaves e instituições financeiras, entre outros, tomem decisões inteligentes e informadas que melhoram as operações, aumentam as receitas e aprimoram as experiências dos clientes.

A Cirium é parte do RELX, um fornecedor global de análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York usando os seguintes símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

Para mais informações, siga as atualizações da Cirium no LinkedIn ou acesse www.cirium.com.

