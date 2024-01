Combates são relatados no sul de Gaza, após Israel anunciar saída de soltados de outras áreas

Combates violentos foram relatados na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, nesta terça-feira, 2, um dia após Israel dizer que irá retirar milhares de soldados de outras áreas, numa possível mudança na estratégia de maciços ataques aéreos e terrestres que devastaram o enclave dominado pelo grupo extremista Hamas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, vem prometendo seguir adiante com a guerra até que o Hamas seja derrotado e os mais de 100 reféns ainda em poder do grupo em Gaza sejam libertados. Segundo ele, o conflito poderá se estender por vários meses ainda.

Israel, no entanto, sofre crescente pressão internacional para diminuir a ofensiva que já matou quase 22 mil palestinos, antes de uma nova visita do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, à região. Blinken tem apelado ao governo israelense que se esforce mais para proteger os civis palestinos. Fonte: Associated Press.