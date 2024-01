Chuva dificulta resgates após terremoto no Japão

Socorristas japoneses lutavam nesta quarta-feira (03) para encontrar sobreviventes, em meio a tempestades e ao risco de deslizamentos de terra, após o terremoto que deixou 62 mortos dois dias antes no centro do país, segundo um funcionário do setor de resposta a desastres do governo de Ishikawa.

Também foram reportados mais de 300 feridos, 20 deles em estado grave. A península de Noto foi a mais atingida, com prédios consumidos por incêndios e casas destruídas.

Equipes faziam buscas na região em meio aos escombros, um trabalho dificultado pelo mau tempo e por réplicas do terremoto. Mais de 31.800 pessoas encontravam-se em abrigos.