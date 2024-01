Capital ucraniana registra explosões em meio a ataque com drones

A capital ucraniana, Kiev, registrou, nesta terça-feira (noite de segunda, 1º, no Brasil) várias explosões, enquanto sua força aérea enfrentava um ataque com drones, que ativou alertas em várias cidades, informaram as autoridades.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, reportou as explosões uma hora depois de a administração militar regional da capital dizer que foram detectados drones em seu espaço aéreo.

"Há escombros de drones queimando em uma área aberta do distrito de Desnyansky" e os serviços de emergência chegaram ao local, acrescentou Klitschko.