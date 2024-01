Suprema Corte de Israel invalida disposição-chave de reforma judicial de Netanyahu

A Suprema Corte israelense anunciou, nesta segunda-feira (1º), a invalidação de uma disposição-chave da polêmica reforma judicial impulsionada pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

A medida invalidada previa privar o Poder Judiciário do direito de decidir sobre a "razoabilidade" das decisões do governo ou do Knesset, o Parlamento de Israel.

