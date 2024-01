Reino Unido endurece regras para presença de familiares de universitários estrangeiros

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, destaca nesta segunda-feira, dia 1º, em mensagem no X (ex-Twitter) a entrada em vigor de regras mais duras, as quais devem impedir a presença de familiares de universitários estrangeiros no país na maioria dos casos. Sunak vincula sua mensagem a uma postagem do Home Office, o escritório de imigração do país. "Nós estamos totalmente comprometidos com um corte decisivo na imigração", afirma o órgão. Ele explica que, a partir desta segunda, novos estudantes do exterior não poderão mais trazer suas famílias ao Reino Unido. "A exceção serão estudantes de pesquisa de pós-graduação ou bolsistas financiados pelo governo", detalha.