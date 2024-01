Quase 30 mil migrantes cruzaram o Canal da Mancha em 2023

Cerca de 30.000 migrantes cruzaram o Canal da Mancha da França ao Reino Unido de forma irregular em 2023, uma queda anual de mais de um terço, de acordo com números oficiais publicados nesta segunda-feira (1º).

Apesar da diminuição, o número mais recente, 29.437, é o segundo mais elevado desde que as autoridades começaram a publicar estes dados em 2018. O recorde foi registrado em 2022, quando 45.000 migrantes fizeram a viagem.

A perigosa travessia de uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo se tornou uma tensa questão política para o governo conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak, que no ano passado prometeu "parar os barcos".