Polônia de Swiatek vence Espanha e vai às quartas da United Cup

A polonesa derrotou com facilidade a espanhola Sara Sorribes por 6-2 e 6-1, antes de vencer de forma ainda mais avassaladora na partida de duplas jogando ao lado de Hubert Hurkacz, por 6-0 e 6-0, a dupla formada por Sorribes e Alexander Davidovich.

A equipe da Polônia, liderada pelo número 1 do mundo, Iga Swiatek, se classificou para as quartas de final da United Cup, competição mista de tênis, graças à vitória por 2 a 1 sobre a Espanha (grupo A), nesta segunda-feira, em Perth.

Graças à vitória contra a Espanha, depois de já ter vencido o Brasil, a Polônia termina como líder do grupo A e chega às quartas de final.

Em Sydney, no grupo F, a Noruega de Casper Ruud (N.11) derrotou a Croácia por 2-1 reagindo após a derrota em sua estreia contra a Holanda.

A França também conseguiu uma vitória por 2-1 no Grupo D sobre a Alemanha, no final de um jogo decisivo de duplas, em que a dupla formada por Caroline Garcia e Edouard Roger-Vasselin teve de salvar um match point no super 'tie break', antes de derrotar Alexander Zverev e Angelique Kerber por 7-6 (7/4), 2-6, 12-10.

A United Cup reúne 18 países em seis grupos, divididos entre Sydney e Perth. Os primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores segundos colocados se enfrentam nas quartas de final.

