TÓQUIO:

Violentos terremotos no Japão provocam ondas de tsunami

Violentos terremotos sacudiram nesta segunda-feira(1°) o centro do Japão, provocando importantes danos e tsunamis de mais de um metro de altura em algumas regiões, levando a população a fugir para terrenos mais altos.

RIO DE JANEIRO:

Fogos de artifício e também armas iluminam o céu no Ano Novo

Fogos de artifício iluminaram o céu no Rio de Janeiro, Paris e Sidney para celebrar a chegada de 2024, enquanto em Gaza, Israel e Ucrânia foguetes e bombardeios marcaram as primeiras horas do novo ano.

RIO DE JANEIRO:

Milhares de pessoas se reúnem para receber o Ano Novo na praia de Copacabana

Milhares de pessoas lotaram, no domingo (31), a praia de Copacabana, onde 2024 foi recebido com uma queima de fogos de artifício ao ritmo de uma orquestra sinfônica, além de shows de artistas locais de pop, funk e samba.

KIEV:

Zelensky promete 'destruir' Exército russo após violentos ataques em seu país

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, prometeu "destruir" o Exército russo em 2024, pouco antes de seu país sofrer novos ataques no primeiro dia do ano, que deixaram cinco mortos em Donetsk, sob controle russo, e em Odessa.

PARIS:

Com SpaceX, Estados Unidos liderou lançamentos de foguetes em 2023

Graças à SpaceX, os Estados Unidos lideraram com folga o mercado mundial de lançamentos espaciais, realizando 107 voos orbitais em 2023, um número muito maior do que outros países neste setor estratégico.

DACA:

Prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus é condenado à prisão em Bangladesh

O prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus foi declarado culpado nesta segunda-feira(1°) de infringir a legislação trabalhista em Bangladesh, informou um promotor à AFP.

(Bangladesh Nobel justiça, 515 palavras, já transmitida)

