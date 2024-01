Papa expressa preocupação com detenções de sacerdotes na Nicarágua

O papa Francisco expressou preocupação nesta segunda-feira com a detenção de ao menos 13 clérigos e dois seminaristas desde 20 de dezembro na Nicarágua, onde o governo de Daniel Ortega mantém uma tensa relação com a Igreja católica.

"Sigo com profunda preocupação com o que está acontecendo na Nicarágua, onde bispos e sacerdotes foram privados de sua liberdade", declarou o jesuíta argentino após a tradicional oração do Angelus na Praça São Pedro do Vaticano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Expresso a eles e suas famílias e a toda a Igreja do país minha proximidade na oração", disse o pontífice, de 87 anos.