Morre o fotojornalista sul-africano Peter Magubane, cronista do apartheid

O fotojornalista sul-africano Peter Magubane, que foi um dos grandes cronistas da violência racista do sistema do apartheid na África do Sul, morreu nesta segunda-feira (1º) aos 91 anos, anunciou sua família.

"Faleceu hoje em tranquilidade, rodeado por sua família", anunciou a SANEF, o órgão representativo da imprensa sul-africana.

No início dos anos 1990, este fotógrafo negro trabalhou como retratista oficial de Nelson Mandela, após a saída da prisão do icônico personagem da luta contra o apartheid e que se tornou o primeiro presidente negro do país em 1994.