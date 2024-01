Lucas Beraldo deixa o São Paulo e assina com o PSG até 2028

O zagueiro brasileiro Lucas Beraldo assinou nesta segunda-feira (1º) com o Paris Saint-Germain até 2028, anunciou o clube francês em um comunicado.

O jogador de 20 anos se comprometeu por cinco anos com o time parisiense, depois de jogar no São Paulo, onde estava desde 2020 e com o qual conquistou a Copa do Brasil em 2023.

"Estou muito feliz por ingressar em um clube tão ambicioso como o PSG. É uma etapa importante na minha carreira que me fará progredir", disse o jogador em um comunicado do clube.