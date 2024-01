Liverpool vence Newcastle (4-2) com dois de Salah e amplia liderança no Inglês

Com 45 pontos conquistados, o Liverpool está três à frente do Aston Villa (2º) e cinco do Manchester City (3º) e do Arsenal (4º), embora os 'Citizens' tenham disputado um jogo a menos.

O Liverpool iniciou o ano de 2024 em grande estilo com uma vitória por 4 a 2 sobre o Newcastle, nesta segunda-feira (1º), em Anfield, pela 20ª rodada da Premier League, resultado que aumenta a vantagem dos 'Reds' na liderança do campeonato inglês.

No início da segunda etapa, o egípcio se redimiu e não perdoou ao receber uma assistência do uruguaio Darwin Núñez para abrir o placar (49').

Com dois gols e uma assistência, Salah se despede provisoriamente do Liverpool para disputar a Copa Africana de Nações, deixando em Anfield uma preocupação com o preço que o time pode pagar na corrida pelo título se os demais atacantes não derem conta do recado durante a ausência do egípcio.

"Sem mim tenho certeza de que os jogadores conseguirão vencer os jogos. Temos jogadores fantásticos e de grande qualidade", declarou Salah. "Qualquer um pode jogar na minha posição e fazer o que estou fazendo", acrescentou.

Neste momento, o egípcio acumula a marca de 8 assistências e 14 gols marcados, os mesmos do norueguês Erling Haaland, com quem lidera a lista de artilheiros do campeonato inglês.