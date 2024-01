Líder da oposição sul-coreana é esfaqueado no pescoço

O líder do partido da oposição sul-coreana Lee Jae-myung foi atacado, nesta terça-feira (noite de segunda, 1º, no Brasil), enquanto conversava com jornalistas na cidade portuária de Busan, reportou a agência de notícias Yonhap.

Lee caminhava em meio a uma multidão de jornalistas após visitar o local onde será construído um novo aeroporto quando um homem abriu caminho e se atirou sobre ele, atingindo-o no pescoço, segundo imagens exibidas por emissoras de TV sul-coreanas.

Em seguida, Lee cai no chão, enquanto as pessoas correm para ajudá-lo. Um homem aparece pressionando seu pescoço com um lenço.