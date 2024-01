Sobe para seis o total de mortes após terremoto de 7,6 graus no Japão

O número de mortos no terremoto de magnitude 7,5 que sacudiu o centro do Japão no dia de Ano Novo aumentou para seis, confirmou a polícia na terça-feira (noite de segunda, 1º, no Brasil). Um agente da Polícia de Ishikawa informou à AFP que as autoridades investigam a descoberta de mais dois corpos, "um na cidade de Nanao e um no povoado de Shika".

O terremoto de magnitude 7,6 foi registrado por volta de 07h10 GMT desta segunda (4h10min em Brasília) e provocou danos importantes e tsunamis de mais de um metro de altura em algumas áreas, fazendo com que as autoridades ordenassem a evacuação da população.

Terremoto no Japão: risco de tsunami é reduzido

Os alertas de tsunami emitidos para partes da costa ocidental do Japão foram cancelados nesta segunda-feira, 1º, à medida que a ameaça de grandes ondas diminui. Conforme as autoridades, a ameaça de ondas maiores passou.

Todavia, os alertas de tsunami para ondas de até 1 metro permanecem em vigor.

Terremoto no Japão: não há brasileiros mortos ou feridos

O Itamaraty divulgou nota oficial no início da tarde apontando que, até o momento, não há notícias de brasileiros mortos ou feridos entre as vítimas do terremoto que atingiu o Japão nesta segunda-feira, 1º.

"O Itamaraty, por meio de sua embaixada em Tóquio e de seus consulados-gerais no Japão, está em contato com a comunidade brasileira no país e com autoridades locais", diz a publicação.

A pasta informa que os plantões consulares do Consulado-Geral em Nagoia (080-8255-2410) e em Tóquio (090-6949-5328) estão em funcionamento para atender nacionais em situação de emergência. O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.