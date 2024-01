Japão confirma 1ª morte após terremoto de alta magnitude

Ainda conforme a emissora, a Agência Meteorológica do Japão alterou todos os alertas de tsunami emitidos para as prefeituras de Hokuriku, Niigata, Yamagata e norte de Hyogo para avisos de tsunami.

Na região, os tremores chegaram a atingir a magnitude 7. De acordo com a NHK, o homem foi resgatado e posteriormente confirmado como morto em um hospital.

A emissora pública do Japão, NHK, confirmou a primeira morte no país após uma série de fortes terremotos que atingiu sua costa oeste nesta segunda-feira, 1. A vítima foi um homem idoso que ficou preso em uma casa desabada na cidade de Shiga, segundo a Delegacia de Polícia de Hakui, na província de Ishikawa.

No entanto, os alertas continuam sendo emitidos para áreas ao longo da costa do Mar do Japão, de Hokkaido a Kyushu.

A agência disse ainda que tsunamis estão sendo observados em vários lugares neste momento, além de recomendar a retirada de pessoas em áreas de alerta e afastamento de regiões costeiras e com rios.

Pelo menos seis casas foram danificadas pelos terremotos, com pessoas presas dentro delas, disse o porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi. Um incêndio eclodiu na cidade de Wajima, província de Ishikawa, e houve falta de eletricidade para mais de 30 mil residências, disse ele.

Inicialmente foi emitido um grande alerta de tsunami para Ishikawa e avisos de tsunami de nível inferior para o resto da costa oeste da ilha de Honshu, bem como para a ilha principal mais ao norte, Hokkaido. O alerta foi rebaixado para tsunami normal várias horas depois, o que significa que as águas ainda podem atingir até 3 metros.

O porta-voz do governo japonês confirmou que militares estão participando dos esforços de resgate.