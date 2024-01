Fogos de artifício e também armas iluminam o céu no Ano Novo

Fogos de artifício iluminaram o céu no Rio de Janeiro, Paris e Sidney para celebrar a chegada de 2024, enquanto em Gaza, Israel e Ucrânia foguetes e bombardeios marcaram as primeiras horas do novo ano. No Brasil, milhares de pessoas lotaram a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para se despedir de 2023 com um espetáculo de fogos de artifício de 12 minutos ao ritmo de uma orquestra sinfônica e estrelas do pop, funk e samba. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Revéillon de Copacabana, com estimativa de dois milhões de pessoas, também apresentou um show de drones com imagens e mensagens de paz e esperança.

Na Argentina, o Ano Novo começou com incerteza, depois que o presidente Javier Milei instou o Congresso em rede nacional a aprovar um mega pacote de reformas para evitar "uma catástrofe de dimensões bíblicas" no país em grave crise econômica. A população mundial, que já supera oito bilhões espera em 2024 se livrar do peso do alto custo de vida e do tumulto global. Mas assim que o ano começou, já havia sinais ameaçadores. Ao bater meia-noite, foguetes contra Israel lançados de Gaza iluminaram o céu, enquanto outras partes do mundo brilhavam com fogos de artifício. Em Nova York, milhares de visitantes fizeram fila para assistir ao lançamento anual da bola gigante iluminada na Times Square e ambulantes vendiam bonés com o número 2024, enquanto a polícia dispersava carros suspeitos no centro de Manhattan.

Horas antes em Sidney, a autoproclamada "capital mundial do Ano Novo", mais de um milhão de pessoas lotaram as margens do porto para admirar um espetáculo de oito toneladas de fogos de artifícios. Os fogos também iluminaram Auckland, Hong Kong, Manila e Jacarta. Entre outros fatos notáveis do ano estão o primeiro transplante ocular completo do mundo e uma "Barbie mania" impulsionada pelo bem-sucedido filme dedicado à famosa boneca da Mattel.

Além disso, a Índia superou a China como o país mais populoso do mundo e se tornou o primeiro a pousar um foguete do lado escuro da Lua. Também foi o ano mais quente desde o início dos registros em 1880, com uma série de desastres provocados pelo clima que afetaram da Austrália ao Chifre da África e a bacia do Amazonas. O mundo se despediu da "Rainha do Rock 'n' Roll" Tina Turner, do ator de "Friends" Matthew Perry, do cantor e compositor anglo-irlandês Shane MacGowan e o mestre do romance distópico Cormac McCarthy.