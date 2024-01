Estudante chinês é encontrado vivo em bosque dos EUA após 'cibersequestro'

Um estudante chinês aluno de intercâmbio nos Estados Unidos, vítima de um golpe de "cibersequestro", no qual seus pais foram extorquidos em 80.000 dólares (R$ 387 mil reais, na cotação atual), foi encontrado vivo, "com frio e assustado" em um bosque de Utah (oeste), informou a polícia.

Kai Zhuang, de 17 anos, tinha sido dado como desaparecido na quinta-feira, depois que sua família na China informou aos encarregados da escola de ensino médio que ele frequentava em Riverdale (Utah) que parecia ter sido sequestrado e que um resgate havia sido pedido.

O caso seguia o típico padrão do cibersequestro, no qual os supostos "sequestradores" pedem à vítima, mediante fraude, que se isole e forneça fotos de si própria como se estivesse em cativeiro. Em seguida, as imagens são enviadas a familiares para extorqui-los e obter pagamento.