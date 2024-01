Cerca de 120.000 menores cruzaram a selva panamenha de Darién em 2023

"O [ano de] 2023 terminou com 520.085 migrantes que cruzaram a selva de Darién. Destes, 120.000 foram menores de idade", informou o Ministério da Segurança Pública do Panamá em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

Esta selva se tornou um corredor para os migrantes que, partindo da América do Sul, tentam chegar aos Estados Unidos através da América Central e do México.

A situação obrigou o governo panamenho, juntamente com organizações internacionais, a instalar centros de atendimento para migrantes em diferentes pontos do país.

Também há vietnamitas, afegãos e migrantes de países africanos. Tem gente de todas as idades, inclusive bebês com poucas semanas de vida, segundo os informes.

Segundo dados do Ministério da Segurança, os venezuelanos lideram a lista das nacionalidades mais recorrentes de migrantes que atravessam a perigosa selva, com 328.667 pessoas, seguidos de 57.222 equatorianos, 46.558 haitianos e 25.344 chineses.

Para tentar conter esta onda migratória, as autoridades panamenhas anunciaram em 9 de setembro uma série de medidas, como o aumento das deportações das pessoas que entrarem irregularmente no país.

Após cruzar a selva, os milhares de migrantes atravessam o Panamá com destino à fronteira com a Costa Rica e seguem depois para Nicarágua, Honduras, Guatemala e México, até chegarem à fronteira com os Estados Unidos.

bur/mis/mel/mvv/rpr