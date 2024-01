Banhistas 'polares' recebem o Ano Novo em Boston com mergulho gelado

Dezenas de pessoas se atiraram, nesta segunda-feira (1º), nas águas geladas do porto de Boston como parte de uma tradição de 120 anos na cidade e que é celebrada com um mergulho polar no dia de Ano Novo.

Desafiando temperaturas da água de cerca de seis graus Celsius e do ar apenas acima do congelamento, os nadadores mergulharam ao som de gaitas. Do lado de fora, os presentes exibiam fotos dos entes queridos que perderam no ano passado e que participaram de edições anteriores do festival.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alguns dos participantes usaram máscaras de hóquei ou camisetas de seus times favoritos, enquanto outros usaram acessórios festivos, como a roupa vermelha do Papai Noel. Até mesmo uma família se vestiu de abelha para homenagear o pai falecido.