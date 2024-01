Aumenta número de sacerdotes detidos na Nicarágua

A onda de detenções começou com a prisão do bispo de Siuna, Isidoro Mora, segundo um levantamento da advogada especialista em temas da Igreja, Martha Molina, exilada nos Estados Unidos.

O padre Gustavo Sandino, pároco do município de Santa María de Pantasma, no departamento norte de Jinotega, foi preso no último dia de 2023.

Mora foi o segundo bispo preso. O monsenhor Rolando Álvarez, detido desde agosto de 2022, foi condenado em fevereiro de 2023 a 26 anos acusado de traição à pátria e preferiu a prisão ao exílio.

Nem o governo nem a polícia comentaram a situação dos religiosos.

O portal governamental El 19 Digital destacou nesta segunda-feira uma enorme vigília de fim de ano com milhares de evangélicos do "Ministério Rios de Água Viva", realizada no sudeste de Manágua com o apoio da polícia, bombeiros e da Prefeitura da capital.

