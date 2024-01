A Arábia Saudita executou 170 condenados à morte em 2023, um número maior que no ano anterior, segundo um balanço feito pela AFP a partir de dados das autoridades sauditas.

Até 31 de dezembro de 2023, 170 presos que estavam no corredor da morte foram executados, frente aos 147 no ano anterior. A marca, entretanto, não foi maior do que o recorde em 2019, quando 187 detentos foram mortos.

As últimas execuções, realizadas no domingo (31), foram de sauditas condenados por homicídio, dois deles em Tabuk (norte), um em Riade e outro em Jizã (sul), segundo comunicados de imprensa do Ministério do Interior saudita, citados pela agência oficial SPA.