Yisrael Katz substitui Eli Cohen no Ministério das Relações Exteriores israelense

O governo de Israel aprovou neste domingo (31) a indicação do atual ministro de Energia e Infraestrutura, Yisrael Katz, para o cargo de ministro das Relaciones Exteriores, ocupado há um ano por Eli Cohen.

Cohen, por sua vez, sucederá a Katz na pasta de Energia e Infraestrutura.

Esta mudança ministerial entre estes dois integrantes do Likud, o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que deverá ser aprovada pelo Knesset, o Parlamento israelense, estava prevista no acordo para formar o governo de coalizão de Netanyahu em dezembro de 2022.