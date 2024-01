Seguir no PSG ou jogar em outro clube: Mbappé está livre para escolher

A partir de segunda-feira, dia 1º de janeiro, Kylian Mbappé está livre para assinar por outro clube que não o Paris Saint-Germain, onde poderá jogar a partir de junho de 2024, o que garante um novo capítulo na novela de especulações e rumores. Em meados do ano, antes da atual temporada, tudo estava claro para o jogador da seleção francesa, que comunicou por carta ao clube parisiense que não pretendia renovar o seu contrato quando este terminar, em junho de 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mas a tensão diminuiu e a calma voltou depois da briga com o PSG, durante a qual o clube, furioso com a possibilidade de não conseguir sequer obter o benefício financeiro de uma transferência do jogador, avaliado em 180 milhões de euros (cerca de R$ 964 milhões pela cotação atual) segundo o site especializado Transfermarkt, chegou a afastar a estrela do time.

Desde então, a relação entre o dirigente do PSG, Nasser Al Khelaïfi, e o capitão da seleção francesa é sólida e bem estabelecida, segundo garantem no clube. Vários meios de comunicação relatam que o jogador abriu mão de parte de seus colossais bônus de "fidelidade". O entorno do astro não quis comentar à AFP sobre os próximos meses, enquanto o clube há muito tempo não comenta oficialmente o caso. Depois de marcar 16 gols desde o início da temporada contando todas as competições, muito à frente dos demais atacantes do elenco, Mbappé marcou ainda mais sua importância no jogo do PSG, mas a diretoria do clube abandonou o pânico do mês de junho e começa a considerar uma vida sem o camisa 7, garantindo que não é dependente de um único jogador.

Não está previsto um aumento num salário já colossal, avaliado pelo jornal francês Le Parisien em 72 milhões de euros anuais (cerca de R$ 385,6 milhões), sem contar o bônus pela assinatura. E o que vem sendo comentado é que uma separação liberaria as perspectivas de investimento do clube. Porém, manter o craque após as saídas do argentino Lionel Messi e do brasileiro Neymar continua sendo a principal opção. O técnico Luis Enrique é o símbolo da nova direção da equipe.

A chegada de seus companheiros de seleção, Kolo Muani e Ousmane Dembélé, também contribuiu para devolver o 'sorriso' ao time e ao rosto de Mbappé, segundo fonte interna do clube. Mas quanto a sua atitude, o atacante também mostrou um semblante sério, beirando a raiva, como contra o Borussia Dortmund (1-1) e o Lille (1-1), aparecendo mais sorridente no dia 20 de dezembro contra o Metz (3-1). O menor sinal de contrariedade em seu rosto provoca rumores sobre se sua cabeça já está em outro lugar. Outros aspectos esportivos poderão ter o seu peso. Depois de ter sofrido durante a fase de grupos da Liga dos Campeões a ponto de quase ser eliminado, o PSG conseguiu se classificar para as oitavas de final, e enfrentará a Real Sociedad, adversário teoricamente menos difícil que seus dois últimos nas oitavas de final: Bayern de Munique em 2023 e Real Madrid em 2022.