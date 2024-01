Réveillon: países já comemoram chegada de 2024

Enquanto os brasileiros ainda se preparam para as celebrações de ano-novo, já é 2024 em algumas partes do mundo. Países da Ásia e da região do Pacífico são os primeiros a comemorá-lo devido à Linha Internacional da Data, padrão que determina a mudança dos dias.

Por isso, cidades da Austrália, Japão, Indonésia, entre outros países, já se despediram de 2023, com diferentes tradições e comemorações com luzes e fogos de artifício.

Veja abaixo algumas das celebrações da chegada de 2024 pelo mundo.