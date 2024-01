Natureza impulsiona a tecnologia com bússolas inspiradas em insetos e robôs-pangolins

Assim como Leonardo Da Vinci, que aconselhava "aprender com a natureza" e criou uma máquina voadora que imitava o voo dos pássaros, muitos cientistas e engenheiros continuam se inspirando na natureza para produzir inovações tecnológicas. "A criatividade humana pode ser fascinante, mas não se pode comparar à robustez da natureza", afirma Evripidis Gkanias, pesquisador da Universidade de Edimburgo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Muitos dos avanços tecnológicos desenvolvidos em 2023 se inspiraram em soluções já presentes na natureza, afirma Gkanis, que assim como a inteligência artificial, pode se beneficiar estudando os seres vivos.

Alguns insetos, como as formigas e as abelhas, se orientam em função da intensidade da luz e usam a posição do sol como referência. Os pesquisadores reproduziram a estrutura de seus olhos para criar um novo tipo de bússola que, diferentemente dos modelos tradicionais baseados no campo magnético terrestre, não é sensível às perturbações eletrônicas. Este protótipo é capaz de determinar a posição do sol no céu, inclusive em dias nublados. "Já funciona muito bem e, com o financiamento adequado, poderia se transformar facilmente em um produto mais compacto e leve", afirma Gkanias, que apresentou esse conceito em Engenharia das Comunicações.

Quem nunca se admirou com as pérolas diminutas produzidas pelo orvalho da manhã presas nos filamentos das teias-de-aranha?

Inspirando-se nelas, os cientistas desenvolveram um tecido que replica os fios de seda secretados pelos aracnídeos e capaz de reter minúsculas gotas d'água suspensas no ar. Uma inovação importante para regiões que sofrem com escassez de água. Uma vez que este material for produzido em larga escala, a água coletada poderia ter uma "aplicação real", explicou à AFP Yongmei Zheng, coautora do estudo publicado no Advanced Functional Materials.