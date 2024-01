Copa de 2030 terá jogos em três continentes e seis países

Edição comemorativa dos 100 anos do Mundial vai ser disputada na América do Sul, Europa e África. Marrocos, Espanha e Portugal serão sedes, enquanto Uruguai, Argentina e Paraguai realização os jogos de abertura.Em um caso inédito, a Copa do Mundo de 2030 será jogada em três continentes. Marrocos, Espanha e Portugal foram designados sedes da Copa do Mundo de 2030, enquanto Uruguai, Argentina e Paraguai realizarão os jogos de abertura por ocasião do centenário do torneio, informou a Fifa nesta quarta-feira (04/10). Os critérios técnicos e a decisão oficial deverão ser aprovados no congresso da entidade em 2024. Esta será a primeira vez que a Copa do Mundo é realizada em três continentes e seis países. Os seis países que vão sediar as partidas se classificam automaticamente para o torneio. Marrocos, Portugal e Espanha, em conjunto, foram os únicos candidatos a acolher o torneio após a decisão da Arábia Saudita de retirar a sua candidatura. Os sauditas optarão agora por se candidatar a sede da Copa de 2034. Governos sul-americanos comemoram Os governos do Uruguai, Paraguai e Argentina saudaram a decisão da Fifa. "O Paraguai será uma das sedes dos jogos de abertura do #WorldCentenario 2030!", publicou o presidente do Paraguai Santiago Peña na rede social X (antigo Twitter). Massa, atual candidato do governo à presidência argentina, disse, também na rede social X: "Este é o resultado de um trabalho em equipe que começou com o exitoso Mundial Sub-20 que organizamos junto à Associação de Futebol Argentino (Afa)." Segundo a Fifa, uma "cerimônia do centenário” também acontecerá no estádio "onde tudo começou", em Montevidéu, quando o torneio reuniu 13 seleções na mesma cidade-sede – em comparação com as 32 da Copa do Mundo de 2022 no Catar e 48 a partir da edição de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. md (EFE, AFP)