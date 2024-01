China/NBS: PMI industrial cai a 49,0 em dezembro e frustra expectativa de estabilidade

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China recuou marginalmente entre novembro e dezembro, de 49,4 para 49,0, segundo dados oficiais do NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado frustrou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade em dezembro.

Já o PMI de serviços chinês subiu de 50,2 em novembro para 50,4 em dezembro, em linha com o consenso da FactSet.

Leituras abaixo de 50 sugerem contração da atividade, enquanto números acima desse nível indicam expansão.