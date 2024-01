Bolívia: Evo Morales acusa governo de tramar para retirá-lo da corrida presidencial

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales acusou o atual governo de tramar um "plano obscuro" para retirá-lo da corrida presidencial de 2025. Ontem, o Tribunal Constitucional do país anulou a possibilidade de um presidente ou vice-presidente permanecer no poder por mais de dois mandatos de forma contínua ou intercalada.

"A sentença política do Tribunal Constitucional é a prova da cumplicidade de alguns magistrados com o plano obscuro executado pelo governo por ordens do império e com a conspiração da direita boliviana", afirmou Morales, em publicação no X, antigo Twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ele, a decisão é uma nova tentativa dos "neoliberais para ilegalizar e eliminar fisicamente" o seu partido, Movimento para o Socialismo (MAS-IPSP), do Congresso boliviano. "Sem medo. A luta segue!", acrescentou Morales.