Atleta olímpico Benjamin Kiplagat é encontrado morto no Quênia

O atleta Benjamin Kiplagat foi encontrado morto no Quênia, anunciou a polícia do país, enquanto a imprensa afirma que ele foi assassinado.

Nascido no Quênia há 34 anos, Kiplagat representou Uganda em competições internacionais em provas como os 3.000 metros com barreiras, participando dos Jogos Olímpicos e Mundiais de Atletismo, entre outros eventos.

Ele ganhou a medalha de prata nos 3.000 metros com barreiras no Mundial Júnior de 2008 e a medalha de bronze no Campeonato Africano de 2012.