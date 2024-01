Ataques contra Donetsk e Odessa, na Ucrânia, deixam cinco mortos

Ataques registrados na madrugada de domingo (31) para segunda deixaram um morto em Odessa, no sul da Ucrânia, e quatro em Donetsk, no leste do país, anunciaram as autoridades locais após uma escalada da violência entre Moscou e Kiev.

Denis Pouchiline, encarregado da administração de Donetsk nomeado por Moscou, reportou um balanço provisório de "13 feridos e quatro mortos" na cidade do leste da Ucrânia sob controle russo, enquanto o governador de Odessa, Oleg Kiper, informou que "uma pessoa morreu como resultado de um ataque inimigo", em mensagens publicadas no Telegram.