Arsenal é derrotado pelo Fulham (2-1) e perde chance de assumir liderança provisória

O Arsenal teve um mau final de 2023 ao emendar a segunda derrota consecutiva, desta vez por 2 a 1 em sua visita ao Fulham, neste domingo, pela 20ª rodada da Premier League, em que desperdiçou a oportunidade de se tornar líder provisório.

Com 40 pontos, os 'Gunners' caíram do segundo para o quarto lugar nesta rodada, atrás do Aston Villa (2º, 42 pontos) e do Manchester City (3º, 40), que no sábado venceram, respectivamente, o Burnley (19º) e o último colocado Sheffield United (20º).

Se tivesse vencido neste domingo, o Arsenal teria alcançado o topo da tabela. Agora permanece dois pontos atrás do Liverpool (1º, 42º), que na segunda-feira, dia 1º de janeiro, pode se isolar na liderança do campeonato inglês no jogo contra o Newcastle (9º).