Andy Murray diz que 2024 poderá ser seu último ano no circuito da ATP

Ele é atualmente o número 42 do mundo, depois de um final de temporada difícil em que venceu apenas uma partida nos últimos quatro torneios que disputou. Murray já havia pensado em se aposentar após a operação no quadril a que foi submetido em 2018.

O jogador, que venceu Wimbledon duas vezes, vai iniciar a temporada no torneio de Brisbane, preparatório para o Aberto da Austrália, que começa no dia 14 de janeiro.

O escocês indicou que poderá não jogar depois de 2024 se o próximo ano for tão frustrante quanto o anterior.

"Se eu me encontrasse numa situação como a que me encontrei no final deste ano, provavelmente não continuaria", disse ele à BBC. "Mas se me sentir bem fisicamente e os meus resultados forem bons, e se jogar bem e me divertir, posso continuar a jogar", afirmou o veterano.

"Vamos ver como vai ser este ano, como me sinto fisicamente. Se correr bem gostaria de continuar, mas se não me divertir pode ser o último, sim", acrescentou.

Murray conquistou o título em Wimbledon em 2013 e 2016, além do Aberto dos Estados Unidos em 2012. Ele tem a mesma idade do sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo e detentor do recorde de títulos de Grand Slams (24).

