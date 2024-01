Ucrânia diz ter exportado 13 milhões de toneladas de mercadorias pelo Mar Negro

Kubrakov também agradeceu ao Exército e aos parceiros internacionais por terem permitido o bom funcionamento deste corredor "em condições de agressão militar".

Após um 2023 difícil para o Exército ucraniano no front, Kiev orgulha-se de seus sucessos no Mar Negro.

Ali conseguiu afastar os barcos russos do sudoeste e abrir um corredor que lhe permite exportar cereais, uma matéria-prima fundamental para a economia da Ucrânia.

O corredor, que conecta os portos do sul da Ucrânia com o Estreito de Bósforo, foi impulsionado em agosto, depois que Moscou colocou um ponto final ao acordo sobre a exportação de grãos, alcançado em meados de 2022.

Desde então, a Marinha russa ameaçou as embarcações que chegam aos portos ucranianos e, por exemplo, esta semana, um barco comercial com bandeira do Panamá explodiu devido a uma mina no Mar Negro, um incidente no qual dois tripulantes ficaram feridos.

As exportações marítimas também são importantes para a Ucrânia devido aos bloqueios rodoviários promovidos nas últimas semanas por caminhoneiros poloneses, que acusam os ucranianos de concorrência "desleal".