Trens entre Londres e continente europeu são cancelados por inundações na Inglaterra

Pelo menos 14 trens Eurostar, que conectam Reino Unido e continente europeu por um túnel sob o Canal da Mancha, ficaram paralisados neste sábado devido a enchentes que bloquearam as vias nos arredores de Londres.

"Devido a um problema de infraestrutura na linha de alta velocidade perto de Londres, somos obrigados a cancelar alguns trens com origem e destino a Londres", escreveu o grupo Eurostar, que faz viagens da capital britânica a Paris, Bruxelas e Amsterdã.

As viagens são canceladas em um dos finais de semana com maior tráfego de passageiro do ano, afetando milhares de pessoas.