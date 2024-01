São Silvestre fecha calendário esportivo em São Paulo com 35 mil corredores

A corrida de São Silvestre, maior prova urbana da América Latina, voltará a animar a cidade de São Paulo no último dia do ano com 35 mil participantes, entre eles a queniana Catherine Reline Amanang'ole, vencedora em 2022, e outros atletas africanos que tentarão confirmar seu favoritismo.

Na 98ª edição da prova de 15 quilômetros, neste domingo (31), Amanang'ole tentará defender seu reinado alcançado de ponta a ponta no ano passado, quando marcou o tempo de 49m39s.

Sua principal adversária será a etíope Yimer Wude, segunda colocada na última edição e bicampeã da São Silvestre em 2014 e 2015.